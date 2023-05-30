Жаркая погода до +25 градусов ожидается в Томске 30 мая

В Томске ожидается +25 градусов во вторник. Фото: Ксения Высотина

В пятницу, 30 мая, в Томск придет жаркая погода до +25 градусов, без существенных осадков, сообщает региональный гидрометцентр.

В Томске будет облачная погода с прояснениями, днем существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы будут достигать 12 м/с. Днем синоптики обещают +23…+25 градуса.

В Томской области существенных осадков также не прогнозируется. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, с усилением 12 м/с. Температура днем составит +22…+27 °С, местами +16…+21 °С.