С улиц Томска собрали 130 кубометров мусора и 230 тонн смета за три дня

За три дня коммунальщики собрали с улиц Томска 230 тонн смета и 130 кубометров мусора. Фото: скриншот видео мэрии Томска

За три дня коммунальщики собрали с улиц Томска 230 тонн смета и 130 кубометров мусора, сообщает мэрия города. Для уборки ТомскСАХ вывел на улицы города 42 единицы спецтехники.

«Задействованы трактора с щетками, погрузчики, самосвалы, подметально-вакуумные машины и прочая спецтехника», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Убирают город не только с помощью техники, но и вручную. Так, за выходные коммунальщики вручную убрали наносной грунт на улицах Кольцевая, Большая Подгорная, Гамалеи, Балтийская, Техническая, Партизанская, на проспекте Мира, Развития и других: всего более 19 километров дорог. Также в Томске мыли ограждения и прочие элементы с помощью высокого давления.

Напомним, что прокуратура обязала мэрию Томска поставить на учет бесхозные объекты ЖКХ.