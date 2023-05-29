Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 мая 2023 15:49

Томские поисковики нашли останки 51 красноармейца весной 2023 года

Имена шести погибших воинов удалось установить
Александра Тайбатрова
Томские поисковики нашли останки 51 красноармейца

Томские поисковики нашли останки 51 красноармейца

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Томские поисковики весной 2023 года нашли останки 51 погибшего красноармейца, об этом рассказали в администрации области. Поисковые работы проходил в Брянской, Орловской, Псковской, Калужской, Новгородской и Смоленской областях, в них участвовали 49 томичей.

«Поисковики также обнаружили четыре медальона», - уточнили в пресс-службе администрации региона.

Имена шести погибших воинов смогли установить поисковики отряда «Память». Родственников найденных воинов будут искать. А найденные останки – с почестями захоронят в этом году.

А пока поисковики Томской области готовятся к новым экспедициям, которые пройдут летом. В них планируют поучаствовать около 120 человек.

Напомним, что в Томске открылся научно-популярный маршрут для туристов.