Томичей приглашают поучаствовать в акции «Спасибо учителю»

Чтобы поучаствовать в акции, нужно опубликовать фото или видео с учителем в соцсетях Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Томской области приглашают поддержать всероссийскую акцию «Спасибо учителю». Она проводится в рамках Года педагога и наставника. Чтобы поучаствовать, нужно выложить в социальных сетях фото или видео с учителем и отметить его хештэгом #СпасибоУчителю.

«Через сайт проекта можно отправить поздравительную открытку или сделать звонок педагогу в любой уголок страны», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Напомним, что 29 мая выпускники Томской области сдавали ЕГЭ по русскому языку. А летом в лагерях с дневным пребыванием в Томске смогут отдохнуть более 11 тысяч детей.