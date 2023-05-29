В Северске ищут подрядчика на ремонт второго участка трассы Томск - Самусь

Северск ищет подрядчика на продолжение трассы Томск - Сажусь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Северске объявлен аукцион на поиск подрядчика для ремонта второго участка трассы Томск — Самусь в границах городского округа, сообщили в администрации региона.

Напомним, в 2022 году Северск получил из областного бюджета 100 миллионов рублей на ремонт первых пяти километров участка дороги Томск — Самусь. В феврале 2023 года северчане заключили контракт с компанией «Томскдорстрой» для реализации первого этапа ремонта.

Дорожники вышли на объект в мае. На сегодняшний день уже выполняется устройство выравнивающего слоя покрытия.

В марте 2023 года Северску было выделено еще 100 миллионов рублей для продолжения дорожно-ремонтных работ. Благодаря этому, в 2023 году в нормативное состояние планируется привести около 10 километров дорог от знака «ЗАТО Северск» до поворота в село Петропавловка.

«ЗАТО Северск объявил аукцион на ремонт второго участка автомобильной дороги Томск Самусь в границах городского округа. Подвести итоги конкурса планируется в июне», — говорится в сообщении.

В последующие годы трассу планируют привести в нормативное состояние в полном объеме.