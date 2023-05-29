В Томске на три дня изменится схема движения автобуса №4

В Томске изменится схема движения автобуса №4 с 29 по 31 мая.
Фото: Ксения Высотина
В Томске с 29 по 31 мая на улице 19-й Гвардейской Дивизии изменится схема движения автобуса №4 из-за ремонта, сообщили в мэрии.
«С сегодняшнего дня до 10.00 среды, 31 мая, в связи с работами ООО «Томскводоканал» по прокладке сетей водопровода на ул. 19-й Гв. Дивизии изменится схема движения автобусов маршрута №4», — говорится в сообщении.
В это время автобусы № 4 от улицы Елизаровых в направлении улицы Нахимова будут следовать по схеме — улица Елизаровых – улица Нахимова – улица Федора Лыткина – проезд Вершинина и далее по маршруту. В обратном направлении автобус будет двигаться без изменений.
Движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками.
Томичей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.