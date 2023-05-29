Один человек погиб и один пострадал при пожаре в жилом доме в Колпашево

Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Колпашево. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Колпашево Томской области ночью 29 мая загорелся жилой дом. При пожаре погибла женщина, еще четверо человек были спасены, один из них пострадал, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 02:52. Загорелся брусовой двухквартирный жилой дом с пристроенными верандами. На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем.

Из горящего дома были спасены четыре человека, один из них — мужчина 1980 года рождения. Он получил ожоги кистей рук и головы и был доставлен в Колпашевскую районную больницу, в отделение реанимации.

В 03:40 пожарные в составе звена газодымозащитной службы в квартире обнаружили тело женщины.

В результате пожара сгорели веранды, сгорела и обрушилась крыша дома. Обгорели стены дома по всей площади. Общая площадь возгорания составила 88 квадратных метров.

Огонь был ликвидирован в 04:05. В тушении пожара участвовали 14 человек и четыре единицы техники. Причина пожара устанавливается.