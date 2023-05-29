Памятник томскому политическому деятелю Егору Лигачеву открыли в Москве

Фото: администрация Томской области

Памятник первому почетному гражданину Томской области Егору Лигачеву установили на могиле патриарха томской и Росссийской политики на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщила администрация региона.

Известный политический деятель СССР, бывший секретарь ЦК КПСС и почетный гражданин Томской области Егор Лигачев скончался в Москве на 101-м году жизни в 2021 году. В Томске почетная доска Егору Лигачеву была установлена на здании художественного музея на переулке Нахановича.

Церемонию открытия памятника провел генерал-лейтенант Александр Шабано. Она прошла в сопровождении роты почетного караула Преображенского полка и военного оркестра.

«Егор Кузьмич Лигачёв прожил целый век, и его самые яркие и успешные годы пришлись на работу в Томской области. Благодаря ему, у нас были построены города и мосты, получили мощный импульс развития научная, нефтедобывающая, аграрная, лесопромышленная, строительная и многие другие сферы региона», — сказал губернатор Томской области Владимир Мазур, открывая церемонию.

Сын Лигачёва Александр сообщил, что памятник создан на народные деньги. По его словам, он выражает дух эпохи и дело Лигачёва, и принадлежит всем томичам.

На церемонии Александр Лигачёв передал особые слова благодарности семье скульптора Антона Гнедых – создателя памятника, который ушел из жизни после завершения работы, а также поблагодарил всех томичей, благодаря которым появился монумент.