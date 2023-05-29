Клиенты сибирского банка в 2023 году компенсировали бонусами 1,2 млрд рублей на ЖКХ, кредитах и налогах

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С начала 2023 года участники программы лояльности СберСпасибо компенсировали бонусами 1,2 млрд рублей, потраченных на оплату коммунальных услуг, связи, кредитов, ипотеки, штрафов, налогов, пенсионных взносов и других платежей. Это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Если платёж осуществляется в мобильном приложении СберБанк Онлайн, то в течение трёх рабочих дней после его проведения можно обменять накопленные ранее бонусы на рубли, потраченные на регулярные платежи. Для этого нужно воспользоваться опцией «Конвертировать бонусы в рубли» не позднее, чем через 45 дней после оплаты. Деньги вернутся на карту в течение следующего дня.

Больше всего средств участники программы лояльности возвращают за оплату жилищно-коммунальных услуг. В 2023 году на них пришлось более 505 млн рублей, рассказали в СберСпасибо, что на 59 млн рублей больше, чем в 2022 году. Всего за последние два года за «коммуналку» вернули 1,6 млрд рублей.

Вторым по популярности запросом стал возврат средств за ипотеку и кредиты. С начала года клиенты СберСпасибо получили около 328 млн рублей — на 25% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

После подключения опции оплаты телекома в 2023 году уже удалось вернуть более 237 млн рублей.

За образование в 2023 году вернули 82 млн рублей, после оплаты штрафов и налогов — 27 млн рублей. Эти цифры примерно сопоставимы с прошлым годом.

Также клиентам СберСпасибо удалось сэкономить 5 млн рублей на вычете с пенсионных взносов — на 60% больше показателя прошлого года.

Екатерина Звонова, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо:

«В 2020 году у наших клиентов появилась возможность возмещать рубли после оплаты регулярных услуг — участники программы получают до 100% от их стоимости. Чтобы делать привычные траты ещё выгоднее, мы добавляем больше статей расходов, которые можно компенсировать бонусами СберСпасибо. Так, из новых категорий 2023 года — возможность возвращать средства за оплату мобильной связи, интернета, ТВ и домашнего телефона. С учётом растущей популярности нашего сервиса по конвертации мы ожидаем, что к концу года сумма компенсаций составит около 2-2,5 млрд рублей».