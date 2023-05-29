Суд поставил точку в споре о томской земле, на которой планируют построить новый микрорайон

Суд признал обоснованным доводы прокуратуры о нарушениях при принятии генпланов в Томском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции признал обоснованным доводы прокуратуры о нарушениях при принятии генеральных планов Зональненского сельского поселения Томского района. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, прокуратура Томской области обратилась в суд с иском о признании недействующими решения о включении в границы Зональненского сельского поселения земельного участка, который необоснованно исключен из перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий.

Томский районный суд в удовтлетворении иска отказал.

Прокурор Томской области Александр Семенов не согласился с судебным актом и обжаловал его в апелляционном порядке.

Прокурор области указал на допущенные при принятии оспариваемых нормативных правовых актов нарушения требований закона.

«В обоснование позиции указано, что публичные слушания, предшествующие принятию генеральных планов, проведены не во всех населенных пунктах муниципального образования. Кроме того, земельный участок, на котором в настоящее время планируется строительство нового микрорайона «Южные ворота-2», в границы муниципального образования включен с нарушением установленной процедуры», — говорится в сообщении.

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции согласился с прокурором и отменил решение суда первой инстанции. Заявленные требования были удовлетворены. Судебный акт вступил в законную силу.