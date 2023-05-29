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НовостиОбщество29 мая 2023 3:12

Стартовало голосование за финалиста 11 недели конкурса "Главный котик Томска 2023"

Проголосовать можно до 1 июня
Алёна Мищенко
Фото: "АиФ-Томск"

Фото: "АиФ-Томск"

В Томске 29 мая началось голосование за 11 финалиста в самом добром конкурсе «Главный котик Томска 2023». Голосование стартовало на сайте издания «АиФ-Томск».

Томичи, уже выбрали 10 финалистов конкурса, которые поборются за главный приз — годовой запас корма. Победителями стали Мурзик, Пират, Яша, Мурзик, Хонда, Саша, Бакс, Дыма, Буся, Локи.

Отдать свой голос за понравившегося питомца можно до 1 июня. На этой неделе участие приняли 50 котиков.

Еженедельный выбор участников конкурса продолжится до 16 июня, а 20 июня будет определен главный котик Томска.