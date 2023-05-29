В Томской области 29 мая выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку

Томские выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 29 мая, выпускники 11 классов в Томской области сдают обязательный Единый государственный экзамен по русскому языку.

Русский язык является обязательным экзаменом для получения аттестата. Продолжительность ЕГЭ по русскому языку составляет 3 часа 30 минут. Начало экзамена в 10:00.

Экзамен состоит из 27 заданий, одного сочинения с развернутым ответом и сочинений с краткими ответами.

Для получения аттестата необходимо набрать не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием - не менее 70 баллов.

Также русский язык требуется при поступлении в вуз на любую специальность. Для прохождения порога нужно набрать не менее 36 баллов. С меньшими значениями вузы не принимают.

Напомним, 26 мая выпускники написали ЕГЭ по географии, литературе и химии. Следующий экзамен пройдет по математике базового и профильного уровней в один день — 1 июня. Экзамены по истории и физике напишут 5 июня, по обществознанию — 8 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам — 13 июня.

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