В Томске полицейские задержали 30-летнюю женщину со свертком героина

В Томске полицейские задержали женщину с наркотиками. Фото: Ксения Высотина

В Томске полицейские нашли у 30-летней женщины героин общей массой 0,3 грамма. Томичка пыталась скрыться при виде служебного автомобиля, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Сотрудники полиции патрулировали на улице Иркутский тракт. Там они обратили внимание на женщину, которая шла по улице и периодически останавливалась, чтобы сменить направление движения. При виде служебного автомобиля томичка попыталась скрыться.

«Полицейские остановили женщину и в ходе личного досмотра изъяли из одежды сверток», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что изъятое у 30-летней женщины содержимое свертка является наркотическим веществом героин общей массой около 0,3 грамма.

Возбуждено уголовное дело.