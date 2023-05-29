В Томске полицейские задержали 30-летнюю женщину со свертком героина

В Томске полицейские задержали женщину с наркотиками.
Фото: Ксения Высотина
В Томске полицейские нашли у 30-летней женщины героин общей массой 0,3 грамма. Томичка пыталась скрыться при виде служебного автомобиля, сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Сотрудники полиции патрулировали на улице Иркутский тракт. Там они обратили внимание на женщину, которая шла по улице и периодически останавливалась, чтобы сменить направление движения. При виде служебного автомобиля томичка попыталась скрыться.
«Полицейские остановили женщину и в ходе личного досмотра изъяли из одежды сверток», — говорится в сообщении.
Выяснилось, что изъятое у 30-летней женщины содержимое свертка является наркотическим веществом героин общей массой около 0,3 грамма.
Возбуждено уголовное дело.