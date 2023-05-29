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НовостиПроисшествия29 мая 2023 1:46

В Томске полицейские задержали 30-летнюю женщину со свертком героина

Женщина пыталась скрыться от полиции
Алёна Мищенко
В Томске полицейские задержали женщину с наркотиками.

В Томске полицейские задержали женщину с наркотиками.

Фото: Ксения Высотина

В Томске полицейские нашли у 30-летней женщины героин общей массой 0,3 грамма. Томичка пыталась скрыться при виде служебного автомобиля, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Сотрудники полиции патрулировали на улице Иркутский тракт. Там они обратили внимание на женщину, которая шла по улице и периодически останавливалась, чтобы сменить направление движения. При виде служебного автомобиля томичка попыталась скрыться.

«Полицейские остановили женщину и в ходе личного досмотра изъяли из одежды сверток», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что изъятое у 30-летней женщины содержимое свертка является наркотическим веществом героин общей массой около 0,3 грамма.

Возбуждено уголовное дело.