Более 100 домов в Кировском районе Томска останутся без холодной воды 29 мая

В Томске более 100 домов останутся без холодной воды из-за плановым работ. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Холодную воду отключат на целый день в более 100 домах Кировского района Томска 29 мая. Это связано с плановыми работами на водопроводных сетях, сообщили в «Томскводоканале».

«Будет осуществляться замена запорной арматуры диаметром 200 мм. по улице Красноармейская. Планируемые мероприятия позволят в случае проведения работ на сетях водоснабжения производить отключение абонентов локально», — говорится в сообщении.

Холодное водоснабжение 29 мая отключат с 9:00 до 23:50. Под отключения попадают более 100 домов по следующим адресам:

Фото: "Томскводоканал"

«Томскводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит запастись водой.