Пропавшую в Томской области 70-летнюю женщину нашли в четырех километрах от дома

Фото: томская поисково-спасательная служба

В Томской области нашли пропавшую 70-летнюю пенсионерку. Она находилась в четырех километрах от дома в лесу. Спасатели доставили ее до дома на носилках.

Напомним, днем 28 мая из дома в селе Малиновка Томской области в неизвестном направлении ушла 70-летняя пенсионерка с потерей памяти. Волонтеры просили помощи в поисках женщины.

Вечером в этот же день волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили, что женщина найдена живой.

В томской поисково-спасательной службе рассказали, что пенсионерке потребовалась помощь спасателей.

«28 мая оперативному дежурному Томской областной поисково-спасательной службы поступил вызов о пропавшей из дома пожилой женщине в Томском районе. Уточнялось, что 70-летняя жительница селе Малиновка ушла в неизвестном направлении, не ориентируется в пространстве и имеет нарушения в памяти», — говорится в сообщении.

Спасатели выехали на место происшествия в 14:44, провели поиск в окрестностях села, и нашли потерявшуюся женщину в четырех километрах от ее дома.

Самостоятельно пострадавшая передвигаться не могла, сотрудники ПСС транспортировали ее на носилках к автомобилю и доставили к дому.

После спасения женщину передали на обследование медикам.