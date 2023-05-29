Небольшой дождь и +22 градуса ожидаются в Томске 29 мая

Фото: Наталья Качановская

Неделя в Томске начнется с теплого, но дождливого понедельника. Столбики термометров в этот день поднимутся до +22 градусов, сообщает региональный гидрометцентр.

В понедельник, 29 мая в Томске ожидается облачная погода с прояснениями, днем возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть восточный 2-7 м/с, местами возможны порывы до 12 м/с. Днем воздух прогреется до +20…+22°С.

В Томской области местами небольшой дождь, днем в отдельных районах гроза. Ветер ожидается восточный 2-7 м/с, с усилением до 14 м/с. Температура днем будет не выше +20…+25 °С, местами +14…+19 °С.