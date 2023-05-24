Мэрия Томска выделит 700 тысяч на помощь жильцам сгоревшего дома на Витимской улице

Так выглядит одна из квартир в доме, где произошел пожар. Фото: предоставлено «КП-Томск» героем публикации

На помощь жильцам дома №25 на Витимской улице выделят 700 тысяч, сообщает мэрия. На эти деньги разработают проектно-сметную документацию, а затем будут решать вопрос о восстановлении крыши. Напомним, что пожар в доме на Витимской произошел в ночь на 5 мая. В поджоге подозревают томичку, которая поругалась с одним из жильцов дома.

«Более 700 тысяч выделены из фонда по предупреждению чрезвычайных ситуаций», - уточнили в мэрии.

В результате пожара в доме пострадали несколько квартир. Их жильцы показали «КП-Томск», в каких условиях сейчас живут.