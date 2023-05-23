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НовостиОбщество23 мая 2023 15:07

Томская прокуратура проверила, как идет очистка озера Беленькое

В проверке также участвовали экологи и общественники
Александра Тайбатрова
Томская прокуратура проверила, как идет очистка озера Беленькое. Фото: прокуратура Томской области

Томская прокуратура проверила, как идет очистка озера Беленькое. Фото: прокуратура Томской области

Томская межрайонная природоохранная прокуратура проверила, как проводятся работы по очистке озера Беленькое. Пресс-служба ведомства уточняет, что представитель прокуратуры отправился на объект вместе с экологами и общественниками.

«Сотрудник прокуратуры зафиксировал все имеющиеся у неравнодушных граждан и экологов замечания», - уточнили в ведомстве.

Также отмечается, что в ходе проверки были выслушаны доводы исполнителя госконтракта и представителей департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. Всем предоставленным сведениями прокуратура даст правовую оценку. А в случае выявления нарушений будут предприняты меры прокурорского реагирования.

Очистка озера Беленькое проходит в рамках национального проекта «Экология».

Ранее и.о. мэра Томска Михаил Ратнер назвал пути решения для избавления города от грязи и пыли.