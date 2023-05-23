В Томске директор фирмы пыталась обманом отсудить пять миллионов рублей

Женщину обвиняют в покушении на мошенничество и оскорблении представителя власти. Фото: Сиб.фм

В Томске директор фирмы обвиняется в покушении на мошенничество и оскорблении представителя власти, рассказали в СК по Томской области. Следствие установило, что с июня 2021 года по январь 2022 года 42-летняя женщина попыталась похитить пять миллионов рублей у предпринимателя. Она хотела взыскать эти деньги через суд, используя подложные документы. Но полицейские помешали ей это сделать.

«В ходе обыска в ее квартире томичка в присутствии понятых нецензурно оскорбила одного из представителей власти», - уточнили в пресс-службе СК по Томской области.

Расследование уголовного дела уже завершено, все материалы направили в суд. Известно, что женщина ранее уже была судима за мошенничество.

Напомним, что в Томске полиция задержала обвиняемого в зверском убийстве.