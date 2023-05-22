Девятиклассница из Томска примет участие в Международной олимпиаде в Корее Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Школьница из Томска будет участвовать в XVIII Международной молодежной олимпиаде стандартов, которая пройдет в Южной Корее, информация об этом опубликована на сайте администрации Томской области. Учащаяся 9 класса школы №40 Томска Виктория Ечина вошла в состав соборной РФ.

«В сборную команду также вошли школьники из Казани, Уфы, Севастополя, Луганска и Нижнего Новгорода», - рассказали в пресс-службе обладминистрации.

В сборную вошли ребята, которые показали наилучшие результаты во всероссийской олимпиаде. В Международной молодежной олимпиаде стандартов сборная России в 2023 году примет участие во второй раз.

Напомним, что в школах Томска 25 мая прозвенят последние звонки.