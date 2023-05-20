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НовостиОбщество20 мая 2023 6:41

В Томске перекроют улицу Пролетарская и переулок Путевой

Схему движения транспорта изменят из-за работ «Водоканала»
Анна Ковалёва

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Об изменениях в схеме движения транспорта по улицам Томска сообщили в пресс-службе городской администрации. Порядка месяца из-за работ «Водоканала» будут перекрыты переулок Путевой и улица Пролетарская.

«В период с 9.00 22 мая до 23.00 20 июня будет изменена схема движения на участке пер. Путевого, полоса, ведущая от ул. Старо-Деповской в сторону пер. Путевого, 89 будет перекрыта, в обратную сторону проезд будет разрешен», - сказано в сообщении. Причиной неудобств для водителей станет прокладка водопровода.

С 9:00 22 мая до 23:00 25 июня перекрыто движение и на участке улицы Пролетарская: от ул. Водяная до пер. Баранчуковский. Уточняется, что проезд в по перекрестку улиц Водяная и Пролетарская также будет закрыт. Здесь «Томскводоканал» будет прокладывать канализацию.

На тех участках, на которых будут проводиться ремонтные работы, установят временные дорожные знаки.

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