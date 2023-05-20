Томского военнослужащего обвинили в повторной езде в нетрезвом виде

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Томского военнослужащего обвинили в том, что он повторно находился пьяным за рулем автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба Томского гарнизонного военного суда.

«Будучи лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 23 февраля 2023 года в селе Моряковский затон Томского района Томской области управлял принадлежащим ему автомобилем «Opel Astra» в состоянии опьянения», - говорится в сообщении.

Признав мужчину виновным в совершении преступления, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Автолюбителя также лишили водительских прав на 2 года.

«Кроме того, на основании пункта «д» части 1 статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации автомобиль «Opel Astra» по вступлении приговора в законную силу подлежит конфискации», - уточнили в пресс-службе. В законную силу приговор пока не вступил.

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