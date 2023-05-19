В Томске запретят ездить большегрузам по Коммунальному мосту на сутки Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске снова закроют проезд по Коммунальному мосту для большегрузов на сутки, предупреждает мэрия. Движение для автомобилей массой более пяти тонн по мосту закроют с 21.00 21 мая по 21.00 22 мая.

«Ограничения связаны с тем, что подрядчик проводит бетонирование монолитной железобетонной плиты. Запрет на проезд большегрузов позволит исключить динамическую нагрузку на уложенный бетон от проезжающих автомобилей», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Также продолжает действовать запрет на проезд большегрузов по Коммунальному мосту в дневное время. Напомним, что асфальтирование моста планируют начать в августе.