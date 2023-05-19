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НовостиОбщество19 мая 2023 14:19

Томские казаки передали гуманитарную помощь в зону СВО

Казаки отправили землякам 12 тонн груза
Александра Тайбатрова
Томские казаки отправили землякам автомобиль УАЗ, сборные блиндажи, одежду, продукты длительного хранения

Томские казаки отправили землякам автомобиль УАЗ, сборные блиндажи, одежду, продукты длительного хранения

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Казаки Томской области подготовили гуманитарный груз для отправки в зону СВО, рассказали в пресс-службе администрации региона. Сообщества казаков Сибири формируют общий груз, чтобы отправить его в Луганск. Там располагается казачий батальон «Сибирь».

«Томские казаки отправили землякам автомобиль УАЗ, сборные блиндажи, одежду, продукты длительного хранения — всего 12 тонн гуманитарного груза. А сумма сборного груза составит 22 тонны», - перечислили в пресс-службе обладминистрации.

В состав батальона «Сибирь» входят казаки из Томской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Омской областей и Алтайского края.

Ранее боец из Северска вырвался из плена на вражеской самоходке.