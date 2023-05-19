Томские казаки передали гуманитарную помощь в зону СВО

Томские казаки отправили землякам автомобиль УАЗ, сборные блиндажи, одежду, продукты длительного хранения Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Казаки Томской области подготовили гуманитарный груз для отправки в зону СВО, рассказали в пресс-службе администрации региона. Сообщества казаков Сибири формируют общий груз, чтобы отправить его в Луганск. Там располагается казачий батальон «Сибирь».

«Томские казаки отправили землякам автомобиль УАЗ, сборные блиндажи, одежду, продукты длительного хранения — всего 12 тонн гуманитарного груза. А сумма сборного груза составит 22 тонны», - перечислили в пресс-службе обладминистрации.

В состав батальона «Сибирь» входят казаки из Томской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Омской областей и Алтайского края.

Ранее боец из Северска вырвался из плена на вражеской самоходке.