В Радонежском введен в эксплуатацию последний дом

Фото: ТДСК

Получено разрешение на ввод жилого дома по ул. Береговой, 19. Семнадцатиэтажка по технологии каркасного домостроения «Каскад» возведена силами Строительно-монтажного управления ТДСК (СМУ ТДСК).

Дом на 136 квартир — финальная точка в строительстве жилья в Радонежском. Однако, окончательно строители уйдут из района только через год: завершающим этапом освоения микрорайона станет обустройство 1727 парковочных и машино-мест. Эта цифра согласована с надзорными органами и утверждена судебным решением, срок окончания строительства май 2024 года.

В конце 2022 года Спецстрой ТДСК приступил к сооружению многоуровневого паркинга. Нынешним летом строители также начнут размещать плоскостные парковки по периметру жилого комплекса. Строители предлагают жильцам максимально освободить дворовые территории жилого комплекса от машин — это повысит безопасность, обеспечит экологический баланс.

Автомобилизация городов не останавливается, поэтому нужно искать оптимальные решения для хранения личного транспорта. Но, правда, силами одного застройщика нельзя навести порядок в этой сфере. Пока парковать и хранить машины можно прямо под окнами жилых домов, пустыми остаются уже построенные бесплатные парковочные места вдоль ул. Береговой. Спрос на покупку машино-мест в новых жилых комплексах остается минимальным, об этом свидетельствуют проведенные маркетинговые исследования. Строительство многоуровневых паркингов остается убыточным для компании, но это сознательный выбор.