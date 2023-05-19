В Томске 21 мая пройдет крестный ход в честь святых Кирилла и Мефодия

Крестный ход в память о святых равноапостольных Кирилле и Мефодие состоится в Томске 21 мая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крестный ход в память о святых равноапостольных Кирилле и Мефодие состоится в Томске 21 мая, сообщает администрация Томской области. Крестный ход начнет движение в 12.00 от Богоявленского собора и пройдет по проспекту Ленина по Набережной реки Ушайки и улице Гагарина до Ново-Соборной площади. Планируются остановки на площади Батенькова, где раньше располагалась церковь Благовещения Божией Матери, и у краеведческого музея, где в прежние годы была резиденция томских архиереев.

«В завершение крестного хода на Ново-Соборной площади будет отслужен молебен святым Кириллу и Мефодию у памятной плиты на месте разрушенного Троицкого кафедрального собора», - рассказали в пресс-службе обладминистрации.

Крестный ход пройдет в рамках Дня славянской письменности и культуры. Также в этот день в 13.30 на центральной сцене проведут молодежную игру «Узнай свой культурный уровень». А в 15.00 в актовом зале библиотеки имени Пушкина покажут спектакль «Мне бы жизнь за тебя положить» омского православного театра «Русский крест».

Читайте также: куда сходить в Ночь музеев-2023 в Томской области.