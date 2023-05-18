Жителям Томска рассказали о широком распространение кори в стране

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Минобрнауки и Роспотребнадзор рекомендовали вузам не допускать к занятиям студентов с признаками респираторных заболеваний и высыпаниями на коже. Это делается для профилактики распространения кори.

За подробностями ФАН обратился к проректору Государственного университета просвещения по научной работе, доктору медицинских наук, профессору кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Дмитрию Куликову за подробностями.

«Инфекционные заболевания, вызываемые бактериями, вирусами, являются спутниками человечества на протяжении всей его истории, — заметил ученый. — И будут еще долго — скорее всего, всегда, — соседствовать с человеческой цивилизацией, нужно быть к этому готовыми».

По словам доктора наук, наиболее надежный способ профилактики инфекционных заболеваний — вакцинация.

«А сейчас, к сожалению, растет число людей, которые по тем или иным причинам не были вакцинированы. Сегодня мы говорим о кори, но перечень заболеваний очень широк. У кого-то это идеологическая позиция: люди не прививаются сами, не прививают своих детей. Снижается так называемая «иммунизированная прослойка», коллективный иммунитет», — рассказал собеседник ФАН.

Он отметил, что в детских садах оказывается значительное количество детей, не имеющих иммунитета к тому или иному инфекционному заболеванию, и в итоге болезнь получает почву для распространения.