В Томске создали телеграм-канал в память о погибшем журналисте Александре Сакалове

Фото: телеграм-канал "Але, это Сакалов"

В Томске появился телеграм-канал в память о известном журналисте и блогере Александре Сакалове, который скончался несколько дней назад. Канал обнаружили журналисты издания «АиФ-Томск».

Напомним, ночью 15 мая скончался известный блогер и журналист из Томска Александр Сакалов. Ему было 42 года, о причинах смерти не сообщалось. Прощание с журналистом состоится 18 мая в зале Реквием на улице Рабочая, 2, строение 3. Похоронят Александра на кладбище в Воронино.

Уже несколько дней в телеграм-канале Сакалова не утихают споры, воспоминания и просто общение между подписчиками.

Подписчики задумались о создании канала, который смог бы объединить томичей так же, как это сделал ушедший блогер.

«Решили продолжать его дело. Раньше он один для нас делал историю, а теперь мы будем делать его работу в память о нем», - написала одна из подписчиц.

Телеграм-канал «Памяти Саши Сакалова» создали 15 мая. В нем насчитывается уже 500 подписчиков.