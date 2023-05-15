Переполненный мусор на Тверской в Томске не вывозят уже несколько дней

Фото: Качановская Наталья/ "АиФ-Томск"

Жители улицы Тверской в Томске жалуются на переполненные мусорные контейнеры, которые не вывозятся уже несколько дней. Из-за мусора на площадке стоит неприятный запах, сообщает «АиФ-Томск».

«Вот такое состояние мусорных контейнеров на улице Тверской, рядом с домом 68/2. Не вывозят 4 дня, запах стоит просто жуткий, такое чувство, что воняет половина улицы», — рассказала местная жительница Наталья.

По словам томики, в прошлом году мусор вывозили регулярно, в новогодние праздники или весной проблем не было, но с января 2023 года отходы стали вывосить реже.

Напомним, жители Томска все чаще обращают внимание на переполненные мусорные контейнеры в разных районах города. По мнению властей, большое скопление мусора является сезонной проблемой, так как все начали убираться на огородах и дачах.