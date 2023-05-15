Порывистый ветер и +13 градусов ожидаются в Томске 15 мая

В Томске в понедельник ожидается +13 градусов. Фото: Ксения Высотина

В понедельник, 15 мая, в Томске воздух прогреется до +13 градусов, также возможен порывистый ветер, сообщили в региональном гидрометцентре.

В Томске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет дуть северный 3-8 м/с, с порывами до 13 м/с. Днем синоптики прогнозируют +11...+13 градусов.

По области местами небольшой дождь. Ветер будет дуть северный 3-8 м/с, местами порывы достигнут 13 м/с. Температура днем составит +10…+15°С, местами +4…+9°С.