Томский врач перечислила первые симптомы передающихся половым путем заболеваний

Стали известны первые симптомы передающихся половым путем заболеваний. Фото: ИВАНОВА Диана

Симптомы инфекций, передающихся половым путем (ИППП), не проявляются у человека с момента заражения, так как многие из них имеют инкубационный период. Об этом рассказала главный внештатный специалист департамента здравоохранения Томской области по дерматовенерологии и косметологии Светлана Хардикова телеграм-каналу «Область здоровья».

По словам врача, сифилис проявляется у человека через 3-4 недели после заражения. На начальной стадии у зараженного появляется твердый шанкр - безболезненная язвочка. При хорошем иммунитете или при приеме в этот период антибиотиков, инкубационный период может длиться и два месяца. Также болезнь может протекать в скрытой форме.

Инкубационный период гонореи проявляется в среднем через 5-7 дней. Она характеризуется резью, гнойными выделениями, жжением в мочеполовой системе.

Трихомониаз может проявиться уже через 7-14 дней. Бывают и исключения — через три недели после заражения. У пациента может наблюдаться зуд, жжение, неприятный запах, пенистые выделения.

Врач рекомендует обращаться к специалистам в первые три дня после случайной и незащищенной «связи». В этот период можно принять комплекс мер, чтобы защитить организм от инфекций и ВИЧ.

Если обратиться за помощью спустя несколько недель после случайного контакта, то следует сразу сдать анализы.