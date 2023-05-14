Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 мая 2023 10:09

Томский врач перечислила первые симптомы передающихся половым путем заболеваний

Многие заболевания имеют инкубационный период
Алёна Мищенко
Стали известны первые симптомы передающихся половым путем заболеваний.

Стали известны первые симптомы передающихся половым путем заболеваний.

Фото: ИВАНОВА Диана

Симптомы инфекций, передающихся половым путем (ИППП), не проявляются у человека с момента заражения, так как многие из них имеют инкубационный период. Об этом рассказала главный внештатный специалист департамента здравоохранения Томской области по дерматовенерологии и косметологии Светлана Хардикова телеграм-каналу «Область здоровья».

По словам врача, сифилис проявляется у человека через 3-4 недели после заражения. На начальной стадии у зараженного появляется твердый шанкр - безболезненная язвочка. При хорошем иммунитете или при приеме в этот период антибиотиков, инкубационный период может длиться и два месяца. Также болезнь может протекать в скрытой форме.

Инкубационный период гонореи проявляется в среднем через 5-7 дней. Она характеризуется резью, гнойными выделениями, жжением в мочеполовой системе.

Трихомониаз может проявиться уже через 7-14 дней. Бывают и исключения — через три недели после заражения. У пациента может наблюдаться зуд, жжение, неприятный запах, пенистые выделения.

Врач рекомендует обращаться к специалистам в первые три дня после случайной и незащищенной «связи». В этот период можно принять комплекс мер, чтобы защитить организм от инфекций и ВИЧ.

Если обратиться за помощью спустя несколько недель после случайного контакта, то следует сразу сдать анализы.