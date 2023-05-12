В Томске спасатели провели учения в «Изумрудном городе»

В Томске спасатели МЧС провели пожарно-тактические учения в торгово-развлекательном центре Фото: ГУ МЧС по Томской области

В Томске спасатели МЧС провели пожарно-тактические учения в торгово-развлекательном центре «Изумрудный город», сообщили в пресс-службе ведомства. По замыслу учений якобы «загорелись» детские игровые автоматы на третьем этаже здания.

«Сработала пожарная сигнализация, оповещение о пожаре. Опустился противопожарный занавес на третьем этаже, отделяющий парк развлечений от торговых рядов. Начата эвакуация людей. Тушение возникшего пожара первичными средствами не представляется возможным из-за сильного задымления», - описали замысел учений в пресс-службе МЧС по Томской области.

Отмечается, что учения проводили, чтобы показать приемы и способы организации работы в случаях реальных пожаров, а также чтобы отработать слаженность действий спасателей.