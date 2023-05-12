Холодную воду отключили на несколько часов в томском поселке Спутник

Жители томского поселка Спутник остались без воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 12 мая, в томском поселке Спутник на несколько часов отключат холодную воду во время промывки водопроводной линии, сообщили в мэрии.

«Сейчас специалисты «Томскводоканала» ведут промывку водопроводной линии после завершения аварийно-ремонтных работ. Работы займут несколько часов, они необходимы для обеспечения надлежащего качества воды», – говорится в сообщении.

На время ремонтных работ для жителей поселка организован подвоз воды – бочка располагается в районе автобусной остановки «поселок Спутник».

Напомним, ранее из-за порыва на водопроводе диаметром 400 мм в районе улицы Угрюмова без холодной воды остались дома в поселках Штамово, Кузовлево и Спутник. Для жителей организовали подвоз воды. Ночью вода вернулась в дома томичей.