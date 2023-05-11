Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 мая 2023 15:57

В Томске 11 мая нашли труп мужчины в гараже в Донском переулке

О погибшем рассказали его соседи
Александра Тайбатрова
Фото: Регион-70 Томск

Фото: Регион-70 Томск

В гараже по Донскому переулку в Томске 11 мая обнаружили повешенного мужчину, новость об этом появилась в Telegram-канале «Регион-70 Томск». «АиФ-Томск» на условиях анонимности пообщались с соседями погибшего. Одна из собеседниц издания предположила, что мужчина мог покончить с собой. По ее словам, мужчине было около 55 лет, знакомые звали его «Муха». Но сама она с ним не общалась, только здоровалась.

Другой знакомый погибшего тоже высказал догадку, что он мог уйти из жизни добровольно. Подробностей он не знает, но сообщил, что в последнее время у погибшего были проблемы с деньгами.

В Telegram-канале «Регион-70 Томск» писали, что на месте происшествия работали сотрудники полиции. Но представитель пресс-службы ведомства на звонок журналиста «КП-Томск» сказал, что пока информации по этому происшествию нет. В СК по Томской области сказали, что им сообщение не поступало.