В Томске 11 мая нашли труп мужчины в гараже в Донском переулке

Фото: Регион-70 Томск

В гараже по Донскому переулку в Томске 11 мая обнаружили повешенного мужчину, новость об этом появилась в Telegram-канале «Регион-70 Томск». «АиФ-Томск» на условиях анонимности пообщались с соседями погибшего. Одна из собеседниц издания предположила, что мужчина мог покончить с собой. По ее словам, мужчине было около 55 лет, знакомые звали его «Муха». Но сама она с ним не общалась, только здоровалась.

Другой знакомый погибшего тоже высказал догадку, что он мог уйти из жизни добровольно. Подробностей он не знает, но сообщил, что в последнее время у погибшего были проблемы с деньгами.

В Telegram-канале «Регион-70 Томск» писали, что на месте происшествия работали сотрудники полиции. Но представитель пресс-службы ведомства на звонок журналиста «КП-Томск» сказал, что пока информации по этому происшествию нет. В СК по Томской области сказали, что им сообщение не поступало.