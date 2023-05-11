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НовостиОбщество11 мая 2023 14:37

В Томской области выявили 24 новых случая коронавируса

Девять человек госпитализировали
Александра Тайбатрова
В Томской области выявили 24 новых случая коронавируса

В Томской области выявили 24 новых случая коронавируса

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области после двух дней с рекордно низкими цифрами по заболеваемости коронавирусом показатели снова выросли: за минувшие сутки 24 жителя региона заразились COVID-19. А девять человек были госпитализированы. За все время диагноз коронавирус поставили 167 953 томичам.

Число выздоровевших за сутки составляет 12 человек. А за все время от COVID-19 вылечились 166 551 житель Томской области.

Смертей от коронавируса за сутки не зарегистрировано.

Ранее Роспотребнадзор Томской области рассказал, как самостоятельно снять с себя клеща.