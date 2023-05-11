В Томской области выявили 24 новых случая коронавируса
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Томской области после двух дней с рекордно низкими цифрами по заболеваемости коронавирусом показатели снова выросли: за минувшие сутки 24 жителя региона заразились COVID-19. А девять человек были госпитализированы. За все время диагноз коронавирус поставили 167 953 томичам.
Число выздоровевших за сутки составляет 12 человек. А за все время от COVID-19 вылечились 166 551 житель Томской области.
Смертей от коронавируса за сутки не зарегистрировано.
Ранее Роспотребнадзор Томской области рассказал, как самостоятельно снять с себя клеща.