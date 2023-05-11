Программу про Томскую область показали на телеканале «Моя планета» 11 мая

На телеканале «Моя планета» 11 мая вышел выпуск передачи про Томскую область Фото: Пресс-служба администрации Томской области

На телеканале «Моя планета» 11 мая вышел выпуск передачи про Томскую область, рассказали в администрации региона. Программу снимали в рамках телепроекта «А дома лучше», цель которого – показать самые интересные места России.

«Зрители расскажут, почему город Томск называют «Сибирскими Афинами». В программе покажут старинный Сибирский тракт — самую длинную сухопутную дорогу в мире и на Васюганские болота — крупнейшую болотную систему в северном полушарии планеты», - прокомментировали в пресс-службе администрации Томской области.

Также ведущий программы выяснил, как на берегу Оби появилась точная копия храма в Антарктиде, и побывал в казачьем остроге.

Напомним, что в Томске открылся фестиваль уличных художников «Выход в город».