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НовостиОбщество11 мая 2023 13:11

Программу про Томскую область показали на телеканале «Моя планета» 11 мая

Выпуск снимали в рамках проекта «А дома лучше»
Александра Тайбатрова
На телеканале «Моя планета» 11 мая вышел выпуск передачи про Томскую область

На телеканале «Моя планета» 11 мая вышел выпуск передачи про Томскую область

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

На телеканале «Моя планета» 11 мая вышел выпуск передачи про Томскую область, рассказали в администрации региона. Программу снимали в рамках телепроекта «А дома лучше», цель которого – показать самые интересные места России.

«Зрители расскажут, почему город Томск называют «Сибирскими Афинами». В программе покажут старинный Сибирский тракт — самую длинную сухопутную дорогу в мире и на Васюганские болота — крупнейшую болотную систему в северном полушарии планеты», - прокомментировали в пресс-службе администрации Томской области.

Также ведущий программы выяснил, как на берегу Оби появилась точная копия храма в Антарктиде, и побывал в казачьем остроге.

Напомним, что в Томске открылся фестиваль уличных художников «Выход в город».