Под Томском обнаружили несколько мертвых собак

Фото: сообщество «Регион-70 Томск» во ВКонтакте

Около томской деревни Черная речка обнаружили несколько погибших собак. Фото опубликовали в сообществе «Регион-70 Томск» во ВКонтакте.

«Это безответственность людей, которые допустили самовыгул или выбросили ненужное существо!», - подписал автор фотографию.

О причинах происшествия пока ничего не известно. В комментариях к посту развернулась дискуссия на эту тему. Кто-то предполагает, что собаки могли утонуть во время паводка, кто-то – что это дело рук людей.

Напомним, что томичи поддержали инициативу о введении штрафов за самовыгул собак.

Ранее в Томске спасли раненого журавля.