Губернатор Владимир Мазур открыл финал конкурса «Умники и умницы»

Сегодня, 11 мая, в центре культуры ТГУ губернатор Томской области Владимир Мазур встретился с участниками финальных игр первой региональной олимпиады школьников «Умники и умницы Томской области».

Губернатор Томской области поздравил лидеров олимпиады с высокими достижениями и пожелал им успеха в финале.

Первая олимпиада школьников «Умники и умницы Томской области» - это региональный этап известной телевизионной олимпиады школьников, учредителями которой является МГИМО МИД РФ совместно со студией Юрия Вяземского «ОБРАЗ-ТВ». В Томской области региональную олимпиаду организовал региональный центр развития образования департамента общего образования Томской области при участии ТГУ, ТГПУ, областного краеведческого музея и губернского телеканала «Томское время»

Финальные игры олимпиады объединены темой «К.Д. Ушинский. Российский педагог и писатель». Оценивает выступления 24-х школьников из Томска, Северска, Стрежевого, Молчановского района, а также Губернаторского Светленского лицея и Томского кадетского корпуса имени Героя России Максима Пескового ареопаг (жюри) во главе с координатором всероссийского движения «Умники и умницы» Кариной Князевой. Победители региональной олимпиады смогут принять участие в телевизионной олимпиаде в Москве, получат шансы на поступление в МГИМО, а также дополнительные баллы при поступлении в ТГУ и ТГПУ.

Губернатор Владимир Мазур напомнил финалистам и ареопагу, что Президент России Владимир Путин объявил 2023-й Годом педагога и наставника.

«Мы в Томской области ведем системную работу по поддержке талантливых учителей, которые готовят талантливых учеников, - подчеркнул Владимир Мазур. - Мы гордимся достижениями наших ребят, их высокими результатами в учебе, творчестве и спорте, создаем дополнительные условия для реализации талантов. Новая олимпиада – еще одна возможность юным талантам реализовать себя».

Губернатор пожелал удачи всем финалистам олимпиады, игры которой будут показаны в эфире телеканала «Томское время».