Гендиректор «Томской строительной компании» получил два года колонии за хищение более 24 миллионов

. За содеянное гендиректор «Томской строительной компании» был приговорен к двум годам колонии общего режима. Фото: Сиб.фм

Генеральный директор «Томской строительной компании» признан виновным в мошенничестве при ремонте дорог, сообщает прокуратура региона. Приговор вынес Советский районный суд Томска.

«Установлено, что с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года подсудимый в рамках выполнения работ по муниципальному контракту похитил более 24 миллионов рублей, которые были выделены на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - уточнили в прокуратуре.

Объем материалов, которые якобы были использованы при ремонте, за счет подделки документов был завышен. При этом подрядчик оплату получил в полном размере. За содеянное гендиректор «Томской строительной компании» был приговорен к двум годам колонии общего режима. Также ему запретили заниматься определенными видами деятельности на два года.

Адвокат осужденного пытался обжаловать приговор, но Томский областной суд оставил его без изменений. Приговор вступил в законную силу.

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