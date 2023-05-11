Томский юрист объяснил, что значит новый указ Путина о проведении военных сборов

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Вчера, 10 мая, стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Данный документ опубликован на официальном портале правовой информации. В связи с этим юрист Марина Сапожникова рассказала журналисту "КП-Томск" о том, что такое военные сборы и кто на них годен.

Военные сборы – это один из видов воинской обязанности. Сборы проводятся для подготовки к военной службе граждане, пребывающих в запасе.

Военные сборы подразделяются на учебные сборы и сборы по проверке боевой и мобилизационной готовности воинских частей и военных комиссариатов (проверочные сборы).

Призыв граждан на военные сборы осуществляется военными комиссариатами на основании указов Президента Российской Федерации.

Президент ежегодно издает приказ о военных сборах.

Отбор граждан для призыва на учебные сборы проводится военными комиссариатами совместно с комплектуемыми воинскими частями.

В период отбора на учебные сборы граждане вызываются по повестке в военные комиссариаты для уточнения данных воинского учета и медицинского освидетельствования.

Для призыва на проверочные сборы отбор граждан военными комиссариатами не проводится.

Продолжительность военных сборов

Место и время их проведения определяются Министерством обороны Российской Федерации либо иным федеральным органом исполнительной власти.

Продолжительность военного сбора не может превышать два месяца. Общая продолжительность военных сборов, к которым привлекается гражданин за время пребывания в запасе, за исключением граждан, пребывающих в резерве, не может превышать 12 месяцев.

Периодичность призыва граждан, пребывающих в запасе, на учебные сборы, за исключением граждан, пребывающих в резерве, не может быть чаще одного раза в три года. Граждане, пребывающие в запасе, призываются на проверочные сборы независимо от прохождения ими учебных сборов.

Не могут быть призваны

На военные сборы женщины, те, кто имеет бронь на период мобилизации и в военное время, сотрудники МВД, Росгвардии, Государственной противопожарной службы, ФСИН и таможни, гражданский персонал ВС РФ и силовых ведомств, представители летно-технического состава, рабочие и служащие авиационного и железнодорожного транспорта, непосредственно занятые перевозками или обслуживанием и ремонтом воздушных судов, аэродромной техники, подвижного состава и устройств железнодорожного транспорта.

Сюда же во время навигации входят плавающий состав судов морского и речного флота, а также рыбной промышленности, те, кто заняты на посевных и уборочных работах, педагогические работники, студенты очной или очно-заочной формы обучения, граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, россияне, живущие за границей, и те, кто имеет право на отсрочку от призыва на военную службу.

Сборы имеют право не проходить сенаторы Совета Федерации, высшие чиновники регионального уровня и кандидаты на их место.

От сборов освобождаются лица, прошедшие альтернативную гражданскую службу, и уволенные с военной службы — в течение двух лет со дня увольнения (за исключением тех, кто находится в мобилизационном людском резерве).

Не призываются на сборы люди, отбывающие уголовное наказание, имеющие неснятую или непогашенную судимость, а также подследственные и подсудимые.

Гражданам, отобранным для прохождения учебных сборов, не позднее чем за 10 дней до их начала вручаются повестки.

Мужчины имеют право не являться по повестке при наличии документально подтверждённых уважительных причин.

В случае неявки гражданина в место и время, указанные в повестке военного комиссариата о призыве на военные сборы, без уважительных причин военный комиссар принимает все необходимые меры по его призыву и доставке к месту проведения военных сборов. При необходимости для этих целей в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" привлекаются органы внутренних дел.

Неявка по повестке на военные сборы может повлечь административную ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 500 до 3000 рублей (Ст. 21.5 КоАП РФ). Уголовная ответственность за уклонение от сборов не предусмотрена.