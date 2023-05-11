В Томской области для чиновников создали правила работы в социальных сетях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для чиновников Томской области установили порядок работы в социальных сетях. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте администрации региона. Он определяет правила работы в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте», в мессенджере Telegram, а также наполнение официальных сообществ в них.

В официальных сообществах должна быть возможность комментирования. А с этими комментариями, в соответствии с документом, нужно работать – модерировать, давать ответы на обращения. В сообществе должны быть правила, нарушителей которых могут отправлять в «черный список».

«При создании и ведении страниц в соцсетях необходимо обеспечить наличие метки «Госорганизация», а в Telegram – пройти верификацию», - следует из документа.

На официальных страницах органов исполнительной власти региона нужно не реже, чем раз в квартал, проводить прямые эфиры. Оператором при этом выступает ЦУР Томкой области. Он же может проводить консультации и помогать чиновникам с работой в соцсетях.

В социальных сетях чиновникам рекомендуют использовать письменную разговорную речь, а не общаться в формате пресс-релизов. Можно публиковать фотографии, видео, тексты, проводить опросы и конкурсы, а также использовать другие возможности соцсетей и мессенджера.

На официальных страницах губернатора и администрации Томской области должно выходить не менее 10 публикаций за неделю. А на страницах исполнительных органов, их руководителей, подведомственных организаций – хотя бы три публикации в неделю.