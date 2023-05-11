Строительство в мкр. Радонежский в Томске закончится в первом полугодии 2024 года

Фото: ТДСК

ТДСК закончит освоение территории Радонежского созданием парковочных и машино-мест. Строительство запланированного жилья полностью завершено. В настоящее время к вводу в эксплуатацию готов 17-этажный дом на ул. Береговой, 11.

В конце 2022 года специалисты «Спецстрой ТДСК» приступили к возведению многоуровневого паркинга, расположенного на периметре жилого комплекса со стороны ул. Береговой. Шестиэтажное здание рассчитано на хранение 588 автомобилей.

Фото: ТДСК

На финальном этапе строительства микрорайона, реализация которого завершится в первом полугодии 2024 года, в специально отведенных зонах для автостоянок разместят еще более 1000 парковочных и машино-мест. В соответствии с действующими нормами и потребительскими запросами места для автомобилей также будут размещены вне дворовых пространств.

Это позволит разгрузить от автомобилей придомовые территории, благоприятно скажется на экологическом состоянии и безопасности жильцов и гостей Радонежского.

Появление машино-мест также включено в проекты и директивный график ТДСК для Южных Ворот, супервостока и жилого комплекса «Аквамарин» в Новосибирске. Компания уже построила многоуровневый паркинг в Зеленых Горках и подземный паркинг для «голландского квартала» на пр. Комсомольском, 48.