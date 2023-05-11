Жители Томска смогут узнать график отключения горячей воды на портале «Активный житель»

Стало известно, где смотреть график отключения воды в Томске. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске 10 мая в домах горожан начали отключать отопление. Отключения горячей воды в домах томичей начнется уже на следующей неделе. В ближайшие дни городские власти опубликуют графики полностью.

Напомним, летняя ремонтная кампания на тепловых сетях города официально стартует 15 мая, но еще до ее начала специалисты АО «ТомскРТС» приступили к замене переходов тепловых сетей под проезжими частями автодорог. Стали известны первые адреса, где в следующий понедельник отключат горячую воду.

Как сообщает «АиФ-Томск» со ссылкой на пресс-службу мэрии, департамент городского хозяйства подготовил и согласовал с ресурсоснабжающей организацией графики отключения горячей воды в томских многоквартирниках.

«Списки переданы для публикации на портале «Активный житель» и в течение сегодняшнего и завтрашнего дней будут полностью опубликованы и доступны для жителей», - сообщили мэрии.

Чтобы посмотреть график отключения воды в своем доме, необходимо ввести адрес в строке поиска на сайте «Активный житель» .