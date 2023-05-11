Жителям Томска рассказали о правилах посадки и уходом за сиренью

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Посадку кустарника обычно осуществляют в весенний и осенний период. Как объясняет издание ФАН, ссылаясь на председателя Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина. У сирени стелющаяся система корней, поэтому лучше оставить ей побольше пространства. А лунку перед закладкой куста надо подготовить: добавить в ведро перегноя, суперфосфат и золу.

Схема посадки простая: на дне лунки надо установить кол, к котором позднее привязывается куст, а вокруг высыпаются удобрения и немного земли. Далее, аккуратно расправляя корешки, ставим куст в лунку и засыпаем землей. Глубина лунки — 30-50 см. После посадки надо хорошо полить куст, использовав примерно 10 литров воды. Завершающее действие — мульчирование почвы, чтобы сохранить влагу. А когда растение подрастет, его надо привязать к колышку, перечислил порядок действий он.

«Сирень не требует особого ухода. Самое важное — вовремя обрезать. Сразу после цветения, удаляем сухие соцветия и неживые ветки. Сирень выживет в любой земле, но предпочитает рыхлую, влажную и напитанную удобрениями почву. Этот любимый куст не зря называют «обжорой», который обожает жидкость, поэтому старайтесь поливать ее чаще, если выдался сезон без дождей. Весной можно использовать калий-фосфорные удобрения, чтобы помочь почкам быстрее набрать цвет. Позже, когда вы решите размножить любимую сирень, надо взять ростки от основания куста (обычно их очень много). Отделяем росток с корешком и высаживаем по той же схеме, как и первый куст. И уже к следующему сезону у вас будет свой мини-сиреневый сад», — резюмировал Чаплин.

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