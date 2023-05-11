В Томской области задавивший насмерть человека тракторист приговорён к исправительным работам

Фото: СУ СК по Томской области

В Тегульдетском районе Томской области тракториста приговорили к полутора годам исправительных работ за причинение смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По данным следствия, 10 декабря 2022 года работник коммерческой лесозаготовительной организации, управляя трактором К-702, расчищал дороги на лесной деляне в 15 км от поселка Белый Яр.

«Двигаясь задним ходом, он совершил наезд на работника указанной организации и прижал его ковшом-лопатой к раме с цистерной. От полученных повреждений мужчина скончался на месте», – говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности» и приговорили к 1 году 6 месяцам исправительных работ.