Городская дума утвредила изменения в бюджет Томска на 2023 год

В Томске утвердили изменения в бюджет города на 2023 год. Фото: Анна Ковалёва

Городская думы утвердила изменения в бюджет Томска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Доходы увеличились по сравнению с ранее принятыми показателями на 207,2 млн рублей и составили 24 380,2 млн рублей, расходы – на 273,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как сообщила и.о. заместителя мэра – начальника департамента финансов Анна Мальсагова, из областного бюджета 84,2 млн рублей выделено в качестве субсидии на проведение капремонта школ, 73,7 млн рублей - на повышение зарплат педагогам допобразования. Еще 7,9 млн рублей направят на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса.

Также изменена доходная и расходная часть бюджета на 2024-2025 года планового периода.

Изменения связаны с предоставлением межбюджетных трансфертов из облбюджета в размере 326 млн рублей в 2024 году, из них 161 млн рублей направят на ликвидацию несанкционированных свалок в городе и 165 млн рублей на разработку проектной документации на строительство третьего моста через реку Томь.

Мальсагова уточнила, что из-за роста доходной части бюджета на 2023-2025 годы появилась возможность увеличить объемы привлечения и погашения бюджетных кредитов, которые не приведут к увеличению дефицита бюджета и росту внутреннего долга муниципалитета.