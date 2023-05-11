Мужчины из Томской области, пребывающие в запасе, могут попасть на военные сборы

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вчера, 10 мая, стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Данный документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе написано, что призывать в 2023 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности.

Также отметим, что пункт №2 и №3 скрыты "для служебного пользования", а пункт №4 объяснят ответственность за исполнение указа на правительство и органы исполнительной власти в субъектах.

Напомним, что военные сборы - это комплекс мероприятий по подготовке к военной службе граждан, находящихся в запасе. Проходят раз в год на основании указа президента. Максимальный срок сборов — два месяца.