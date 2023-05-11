Более 6 тысяч школьников в Томской области планируют сдать ЕГЭ в 2023 году

Более 6 тысяч человек сдадут ЕГЭ в Томской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году сдавать Единый государственный экзамен в Томской области планируют более 6 тысяч школьников. Экзамены начинаются уже 26 мая, сообщает обладминистрация.

«Откроют основной период 26 мая экзамены по географии, литературе и химии. Традиционно для проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ и раздела «Говорение» экзамена по иностранным языкам единым расписанием предусмотрено по два дня», – говорится в сообщении.

Уточняется, что раздел «Говорение» ЕГЭ по иностранным языкам запланирован 16 и 17 июня, ЕГЭ по информатике и ИКТ — 19 и 20 июня.

Чтобы томские выпускники смогли своевременно получить аттестат о среднем общем образовании, экзамены по обязательным предметам были поставлены одними из первых.

Так, ЕГЭ по русскому языку в этом году пройдет 29 мая, по математике базового и профильного уровней – 1 июня. Экзамены по истории и физике школьники сдадут 5 июня, по обществознанию – 8 июня, ЕГЭ по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам – 13 июня.

Основной период сдачи Единого государственного экзамена завершится 1 июля, дополнительный период стартует с 6 по 19 сентября.