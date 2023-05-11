«Плавучая поликлиника» 11 мая отправится в 23 экспедицию в районы Томской области

Фото: департамент здравоохранения Томской области

В четверг, 11 мая, из Томска от площадки перед зданием по улице Набережная реки Томи, 19а в отдалённые районы области отправится «Плавучая поликлиника». Это уже 23-ой рейс специального теплохода, сообщает облздрав.

В составе врачебной бригады - терапевт, кардиолог, эндокринолог, невролог, отоларинголог, офтальмолог, гинеколог, педиатр, хирург, онколог.

«Поликлиника укомплектована аптекой и современным диагностическим оборудованием, в том числе мобильным рентген-аппаратом, позволяющим выявить онкологию на ранней стадии», – говорится в сообщении.

За время экспедиции врачи «Плавучей поликлиники» планируют обследовать 33 населенных пунктов в Молчановском, Каргасокском, Парабельском и Александровском районах.

По данным облздрава, в 2022 году врачи «Плавучей поликлиники» обследовали 2 598 человек, в том числе 714 детей.