Более 250 несчастных случаев произошло на производствах Томской области в 2022 году

В Томской области снижается производственный травматизм. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области за 20 лет в три раза снизилось количество несчастных случаев на производстве. В 2022 году произошел 281 случай травматизма, сообщает администрация региона.

«В 2022 году 376 страхователей реализовали предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний с участием средств ОСФР по Томской области на сумму 83,09 млн рублей», – говорится в сообщении.

Данные мероприятия позволяют существенно сокращать количество несчастных случаев на производстве. С 2002 по 2022 год они сократилось более чем в три раза: 2002 год – 940 случаев, 2022 год – 281 случай.

В 2023 году на предупредительные меры в бюджете области утверждена сумма в размере 78,98 млн рублей. Страхователи могут подать документы до 1 августа 2023 года.